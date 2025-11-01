П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима днес срещу Септември Сф. Той е убеден, че „белите“ ще успеят да вземат трите точки и коментира срещата със Спартак в Пловдив за Купата на България спечелена от футболистите на Радко Достанич с 2:1. Стефанов е категоричен, че двубоя с „гладиаторите“ се е играл на нива, а не на футболен терен. „Очаквам да стане един добър и интересен двубой. Убеден съм, че момчетата ще дадат всичко от себе си и ще успеят да вземат трите точки. Надявам се да демонстрират добра игра и да победят. Да, Септември представи нов треньор в лицето на Славко Матич. Той е добър специалист и вече го е показал това. За него първенството ни не е непознато, защото вече е водил Септември и Арда".

