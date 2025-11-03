П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира темата с построяването на новия стадион на ЦСКА по време на днешната си пресконференция, както и финансовата стабилност на червения клуб. Босът на белите заяви, че Стоичков е докарал новите силни хора при "армейците" и феновете на ЦСКА трябва да „му целуват ръка и да стоят мирно“.

"Феновете трябва да целуват ръка и да стоят мирно. Може би феновете на ЦСКА имат финансова възможност. Те трябва да са благодарни на Христо Стоичков, заради когото може би имат този собственик. Кой да се меси, ако не Стоичков? Жоро, Пешо, Иван или Кюстендилеца? Собственикът на ЦСКА е достатъчно ерудиран мъж. Той гледа и иска сам да добие представа кой става и кой не става. Виждате, че постепенно променя някои неща, които някои хора предварително знаеха, че няма да станат. Знам, че е сериозен човек и няма да си остави каруцата в калта. Феновете е добре да се занимават с това, което им е основното задължение — да подкрепят отбора и да се радват на успехите. Разликата между България и Англия е между Лом и Лондон. За съжаление, ние сме в Лом“, заяви Стефанов.