Б ившият футболист на Левски Седрик Бардон ще бъде гост на "Синя фиеста", която се организира преди дербито срещу Лудогорец, което е в петък вечер от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Един от най-успешните чужденци при „сините“ пристига за събитието специално от Франция. Той ще бъде пред Сектор А от 18:00 до 20:00 часа в деня на мача.
„Време е за поредната битка, за която трябва да загреем подобаващо. Петък вечер приемаме „Лудогорец" от 20:30, но в часовете преди това ви очакваме с изненади от нашите партньори и с един специален гост!
„Синя фиеста" започва в 18:00 часа и сме ви подготвили нещо много специално. От далечна Франция за среща с вас и подкрепа към отбора долетя не кой да е, а един от най-добрите чужденци, носили синия екип - Седрик Бардон. Той ще ви очаква пред Сектор А от 18:00 до 20:00 часа.
В зоната можеш да:
- Стреляш по гигантски дартс.
- Завъртиш колелото на късмета за моментни награди.
- Хвърлиш зара на късмета – печелиш или печелиш!
- Кеш бурята.
В зоната на „Мистър Пица" ви очаква:
- Да изпробваш футболните си умения на врата с различни награди.
Напомняме, че можете да използвате намаление в обектите и при онлайн поръчки от „Мистър Пица" със своя билет, членска или абонаметна карта.
Пред Сектор А ще може да участвате и в анкета, от която да спечелите подаръци от нашия партньор Makaroon.bg“, написаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.
