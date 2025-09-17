Б ившият футболист на Левски Седрик Бардон ще бъде гост на "Синя фиеста", която се организира преди дербито срещу Лудогорец, което е в петък вечер от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Един от най-успешните чужденци при „сините“ пристига за събитието специално от Франция. Той ще бъде пред Сектор А от 18:00 до 20:00 часа в деня на мача.

„Време е за поредната битка, за която трябва да загреем подобаващо. Петък вечер приемаме „Лудогорец" от 20:30, но в часовете преди това ви очакваме с изненади от нашите партньори и с един специален гост!

„Синя фиеста" започва в 18:00 часа и сме ви подготвили нещо много специално. От далечна Франция за среща с вас и подкрепа към отбора долетя не кой да е, а един от най-добрите чужденци, носили синия екип - Седрик Бардон. Той ще ви очаква пред Сектор А от 18:00 до 20:00 часа.

В зоната можеш да:

- Стреляш по гигантски дартс.

- Завъртиш колелото на късмета за моментни награди.

- Хвърлиш зара на късмета – печелиш или печелиш!

- Кеш бурята.

В зоната на „Мистър Пица" ви очаква:

- Да изпробваш футболните си умения на врата с различни награди.

Напомняме, че можете да използвате намаление в обектите и при онлайн поръчки от „Мистър Пица" със своя билет, членска или абонаметна карта.

Пред Сектор А ще може да участвате и в анкета, от която да спечелите подаръци от нашия партньор Makaroon.bg“, написаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.

