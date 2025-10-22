С ветослав Вуцов е на път да се върне в националния отбор, стана ясно след продължилата два часа среща между президента на БФC Георги Иванов и шефовете на Левски. На сбирката в базата в „Бояна“ присъстваха националният селекционер Сашо Димитров, собственикът на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров и самият Светослав Вуцов, както и треньорът на вратарите в националния отбор Николай Чавдаров. Срещата започна в 10, 30 часа и приключи малко преди 12:30, като след нейния край нито една от страните не пожела да даде официални изявления. След напрежението, което се породи между Вуцов и щаба на националния отбор, стражът обяви, че се оттегля временно от националния отбор. Решението му бе подкрепено от Левски, а освен това бе защитен и от Асоциацията на професионалните футболисти. Двете страни са постигнали единствено съгласие да има нова среща – този път без началниците, а с участието само на вратаря, неговия треньор в Левски Божидар Митрев, Александър Димитров и неговите помощници.

“Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор, съобщиха от БФC. В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски Божидар Митрев”, написаха официално от БФC.

Неофициално се разбра, че противоречията между Светльо Вуцов и треньорите далеч не са изгладени. Вратарят на „сините“ не е склонен да се върне в отбора. Той обаче може да промени мнението си, но при условие, че Александър Димитров отстрани от щаба си треньора на вратарите Николай Чавдаров. Конфликтът между Чавдаров и фамилия Вуцови не е от днес, а датира още от времето, когато Светослав Вуцов е бил част от младежкия национален отбор. Тогава треньорът е обвинил Вуцов за поражението от Уелс с 0:4 в София преди пет години. Хрониките припомнят, че тогава Вуцов действително има вина, но само за първия гол на британците.