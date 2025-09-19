С обствениците на Атлетико Мадрид водят напреднали преговори за продажба на мажоритарния дял от клуба на американския инвестиционен фонд Apollo Global Management, съобщава Ройтерс. Информацията е от три различни източника.

Според един от източниците, Apollo може да придобие част от акциите, държани от главния изпълнителен директор Мигел Анхел Хил Марин и председателя на борда Енрике Сересо. Вторият източник посочва, че това може да стане чрез закупуване на акции, които в момента са собственост на друг инвестиционен фонд - Ares Management.

Третият източник на Ройтерс твърди, че съществува възможност Apollo първоначално да придобие миноритарен дял, но впоследствие да го увеличи до над 50 процента. Испанската преса оценява текущата стойност на Атлетико Мадрид на 2,5 милиарда евро.

Хил Марин, Сересо и Ares Management заедно притежават 70 процента от акциите на Атлетико Мадрид чрез компанията Atlético Olco. Останалите 30 процента от акциите на "лос колчонерос" са собственост на компанията Quantum Pacific/Gong.bg.