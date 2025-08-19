Феновете на Левски отново се готвят да са сред най-многобройните в евротурнирите.

Л евски ще се радва на почти пълния капацитет на Националния стадион в четвъртък, когато приема АЗ Алкмаар в първия двубой от плейофите за влизането в основната фаза на Лигата на конференциите. Това стана ясно вчера, след като холандците се обявили, че ще имат доста сериозна като брой делегация, но пък скромна агитка.

Между 200 и 300 привърженици на тима ще пътуват за България, за да подкрепят любимците си, пише „Мач Телеграф“. Това от своя страна ще отвори почти целия Сектор Г за „сини“ феновете, след като ще бъде намалена сериозно буферната зона. Остава само родните запалянковците да изкупят всичките възможни места.

Както е известно, именно те настояваха срещата АЗ Алкмаар да се играе на Националния стадион, защото „Георги Аспарухов“ им се виждал малък за двубой от такъв ранг. Отново обаче се намериха и недоволни. Билетите им били скъпи. Увеличението в сравнение с двубоя с Айнтрахт преди 2 години е точно 10 лева на сектор.

От събота насам върви продажбата на пропуски за притежателите на абонаметни карти. Според запознати заявките на техните притежатели до този момент надхвърлят тези от двубоя със Сабах. Днес пък ще стартира свободната продажба. Това ще се случи в 10,00 часа.

Мач Телеграф