Мачът в Разград за ЛЕ е от 19:45 часа.

Г ол и асистенция на Кучо Ернандес осигуриха на Бетис победа с 2:0 на своя временен стадион „Ла Картуха” в мач от 7-ия кръг на испанската Ла Лига, а гостуващият Осасуна увеличи серията си на 7 визити без успех.

С втория си пореден домакински комплект от началото на кампанията севилци, които в четвъртък (2 октомври) идват на „Хювефарма Арена” в Разград във втория кръг от основната фаза на Лига Европа, са 6-и в класирането, но още нямат победа навън.

През седмицата Бетис започна участието си във втория по престиж континентален клубен турнир с 2:2 с английския Нотингам вкъщи.

Снощи срещу Осасуна Абде Ецалзули откри в 19-ата минута след подаване на Кучо Ернандес, който пък удвои в 38-ата.