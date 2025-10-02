Л удогорец загуби с 0:2 от Бетис във втория си мач от основната фаза в Лига Европа. "Орлите" бяха доста беззъби в този мач и не успяха да направят нищо смислено, с което улесниха победата на испанците. Те пък доста икономично вкараха два гола, сякаш между другото и си спечелиха трите точки, което бе и главната им цел. Българският шампион все пак остава с три точки след победата над Малмьо в първия кръг. Бетис има четири точки.

Лошите новини за Лудогорец започнаха още от началото. Жуниор Фирпо влезе грубо в краката на Едвин Куртулуш в 6-ата минута. Защитникът на Лудогорец получи контузия и бе сменен принудително от Оливие Вердон. Изглежда контузията на бранителя е сериозна и той вероятно няма да играе доста време.

Джовани Ло Селсо пък отправи първия точен удар в мача в 22-ата минута, но Падт нямаше проблеми да се намеси и да улови топката. Бетис поведе с 1:0 в 31-ата минута. Джовани Ло Селсо с диагонален удар вкара топката в десния ъгъл на вратата на Серджио Падт, който можеше да се намеси по-добре в ситуацията.

Лудогорец можеше да изравни резултата в първата минута на добавеното време на първата част. Сон стреля от фал, но топката премина на сантиметри встрани от левия страничен стълб на вратата на Алваро Вайес.

Бетис вкара втори гол в 53-ата минута и с това на практика реши нещата. Айтор Руйбал центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Жуниор Фирпо стреля, топката рикошира в крака на Сон и влезе във вратата на Пад.

До края Бетис уби темпото и спечели трите точки. Следващият мач на Лудогорец е на 23 октомври срещу Йънг Бойс в Швейцария.

