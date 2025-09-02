Светослав Вуцов спаси 3 дузпи на Апоел Беер Шева и класира Левски напред. Това не остана незабелязано и от чужди клубове.

Н идерландският Утрехт е насочил вниманието си към стража на Левски Светослав Вуцов. Скаути на клуба са присъствали лично и на двата мача на „сините“ срещу АЗ Алкмаар, за да оценят изявите на българския национал.

Според информацията от Ниската земя, евентуален трансфер може да се осъществи най-рано през зимата или идното лято. Причината е, че титулярната позиция в момента се заема от Василис Баркас, който се ползва с пълното доверие на треньорския щаб. Зад него в йерархията се намират Мишел Броувер и Кевин Гадела. Очакванията са, че Баркас ще бъде продаден след края на есенния дял или след завършването на сезона, което би отворило вратата за привличането на Вуцов.

🚨 Utrecht and Twente reportedly sent scouts to observe Levski's goalkeeper Svetoslav Vutsov during their match against AZ Alkmaar in the Conference League playoffs.https://t.co/7PlNpLUisM#ПърваЛига #Eredivisie — TransferFeed (@transferfeedcom) August 29, 2025

Смята се, че към вратаря на Левски има интерес и от друг нидерландски клуб – Твенте.

Вуцов пристигна на „Герена“ от Славия в края на зимния трансферен прозорец. Малко след идването си той измести хърватина Матей Маркович и се утвърди като първи избор под рамката. През настоящата кампания не е пропуснал нито една среща и във всеки двубой показва стабилни изяви, пише gong.bg.