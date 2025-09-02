Н идерландският Утрехт е насочил вниманието си към стража на Левски Светослав Вуцов. Скаути на клуба са присъствали лично и на двата мача на „сините“ срещу АЗ Алкмаар, за да оценят изявите на българския национал.

Според информацията от Ниската земя, евентуален трансфер може да се осъществи най-рано през зимата или идното лято. Причината е, че титулярната позиция в момента се заема от Василис Баркас, който се ползва с пълното доверие на треньорския щаб. Зад него в йерархията се намират Мишел Броувер и Кевин Гадела. Очакванията са, че Баркас ще бъде продаден след края на есенния дял или след завършването на сезона, което би отворило вратата за привличането на Вуцов.

Смята се, че към вратаря на Левски има интерес и от друг нидерландски клуб – Твенте.

Вуцов пристигна на „Герена“ от Славия в края на зимния трансферен прозорец. Малко след идването си той измести хърватина Матей Маркович и се утвърди като първи избор под рамката. През настоящата кампания не е пропуснал нито една среща и във всеки двубой показва стабилни изяви, пише gong.bg.

 

Светослав Вуцов Левски Утрехт интерес