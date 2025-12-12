В оденият от Станимир Стоилов Гьозтепе е лидер в цяла Европа по любопитен показател. "Жълто-червените" са №1 по интензивност и ускорение, сочи изследване на CIES. Отборът на Мъри оставя зад себе си четири тима от Висшата лига, сред които Челси и Манчестър Юнайтед. Шотландският шампион Селтик и нидерландския гранд Фейенорд също попадат в Топ 10, но са зад "Гьоз-Гьоз".

Класацията е изготвена според данни на CIES. Гьозтепе е отборът с най-високо ускорение, най-голямо темпо, най-голяма интензивност и най-много бягане на играч за 90 минути сред 31 европейски лиги.

Стилът, който Стоилов налага през този миналия и този сезон, дава резултати, след като неговият отбор заема четвърто място в Суперлигата с 26 точки. Пред Гьозтепе са само Галатасарай, Фенербахче и Трабзонспор.

