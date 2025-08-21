Лудогорец и Левски се оттеглиха със загуби в първите си мачове от плейофите на евротурнирите.

Г орчив хап глътнаха Левски и Лудогорец в първите си плейофни мачове от европейските клубни турнири.

Шампионите допуснаха обрат от сочения за аутсайдер в двойката Шкендия в Лига Европа от 1:0 до 1:2. На стадион „Тодор Проески“ в Скопие „орлите“ откриха чрез Дирой Дуарте в 18-ата минута. Домакините стигнаха до равенство в 35-ата минута с фамозен гол от пряк свободен удар на Лиридон Латифи. В средата на второто полувреме обаче Шкендия постигна пълен обрат след гол на Бесарт Ибраими.

До края вратарят на Шкендия се превърна в герой, след като в 88-ата минута отрази опасен изстрел на Станислав Иванов, а в последната минута парира и удар на Филип Калоч от малък ъгъл.

Все пак успокоителното за Лудогорец е, че ще е домакин в реванша след седмица. Докато Левски ще има изключително тежка задача и то като гост, след като допусна загуба пред 30 000 свои фенове на националния стадион в София с 0:2 от АЗ Алкмаар в турнира Лига на конференциите.

Нидерландците решиха мача само в рамките на 6 минути с голове на Ибрахим Садик в 56-ата и на Трой Парът в 62-рата.

Левски опита да направи натиск в следващите минути и удари греда от статично положение на Евертон Бала, но до края атаките им завършваха предимно с разбърквания в наказателното поле или неточни центрирания.