П артизан Белград, с българския полузащитник Янис Карабельов в редиците си, се наложи минимално с 1:0 над Войводина Нови Сад в мач, белязан от многократни прекъсвания заради пиротехника, факли и гъст дим, по повод 80-ия рожден ден на сръбския гранд. Карабельов изигра пълните 90 минути за „гробарите“ на стадион „ЮНА“. Единственото попадение в мача бе дело на Йован Милошевич от дузпа в 18-тата минута. Войводина остана с 10 души на терена още преди половин час игра, след като Синиша Танига бе изгонен след ВАР преглед. Бащата на играча, треньорът Мирослав Танига, също получи червен картон.

Срещата бе прекъсвана няколко пъти за кратко поради пиротехника от феновете на Партизан. Десет минути след това имаше още едно прекъсване заради факли и дим, а феновете на Войводина отговориха със собствена хореография. Най-сериозното прекъсване дойде в 82-ата минута, когато играчите на двата отбора директно отидоха в съблекалнята за 15 минути под настояване на съдията Александър Живкович. Дикторът на стадиона предупреди, че мачът може да бъде прекратен при следващо нарушение.

В крайна сметка Партизан успя да запази аванса си и да зарадва феновете на „ЮНА“ с победа навръх 80-ия си рожден ден, като с актив от 25 точки излезе временно начело в класирането, пред Цървена звезда с 24 точки.

