Тази вечер от 22:00 часа на стадион „Ванкдорф“ в Берн, Лудогорец излиза срещу 17-кратния шампион на Швейцария - Йънг Бойс в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. „Орлите“ са в сериозна криза, като постигнаха само две победи в последните си 6 мача – 2:1 над Малмьо в Швеция, както и 3:0 над Монтана у дома. Заради това се свлякоха на незавидното за тях 3-о място в класирането, на цели 6 точки от лидера Левски. Това логично покачи много напрежението в Разград, като не е изключено при загуба днес в понеделник срещу ЦСКА 1948 в Бистрица „орлите“ да бъдат водени от друг треньор. Така, че със сигурност Руи Мота, който определено до момента не оправдава очакванията, трябва да осъзнава колко важен е днешният мач в Берн за неговото бъдеще.

Любопитно е, че Йънг Бойс също се намира в криза. Един от най-големите швейцарския отбори, който само преди година изхвърли милионерите от Галатасарай от Шампионската лига, има едва два успеха в последните си 6 срещи. Единият обаче беше ключов – над ФКСБ в Букурещ в Лига Европа. Другият е 4:2 над Тюн от швейцарската Суперлига. Иначе бяха допуснати поражения от Санкт Гален и (1:2) и Лозана (0:5) в първенството, 1:4 от Панатинайкос в Лига Европа, както и отпадане от турнира за Купата на Швейцария след 0:1 от Аарау.

Както е известно, днес в Берн започва изключително тежката серия на Лудогорец от невижданите в историята пет поредни гостувания. Първо на Йънг Бойс, след това на ЦСКА 1948, на Черноморец Бс за Купата на България, на Черно море за първенството и за финал – на до болка познатия Ференцварош. Ясно е, че в тази брутална и невиждана серия „орлите“ няма как да излязат без драскотини, но въпросът тук е по-важен. Дали след нейния край Руи Мота ще продължи да бъде треньор на Лудогорец, или ще бъде поредният чужденец, който ще стегне куфарите през септември.

БОГОМИЛ РУСЕВ