Пресконференцията на Хулио Веласкес преди реванша ще бъде във вторник на "Герена".

Т реньорът на Левски Хулио Веласкес ще говори пред медиите утре, преди отборът да замине за реванша с Аз Алкмаар в Лигата на конференциите в сряда сутринта, съобщиха от клуба.

"Тренировката на представителния отбор на ПФК Левски във вторник, 26 август стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес ще се проведе във вторник, 26 август от 16:00 часа. Брифингът ще се състои в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

В сряда, 27 август делегацията на клуба пътува с чартърен полет за Амстердам, Нидерландия. Отборът на Левски ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 10:00 часа.

Официалната тренировка на „сините“ на AZ Stadion, Алкмаар в сряда, 27 август стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

Реваншът с АЗ Алкмаар е в четвъртък, 28 август от 20:30 часа на AZ Stadion в Алкмаар, Нидерландия", написаха на официалния си сайт "сините".