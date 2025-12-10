Л ивърпул постигна жизненоважен успех над Интер в Шампионска лига. „Червените“ от „Анфийлд“ се наложиха с минималното 1:0 на стадион „Джузепе Меаца“, а единствения гол в Милано бе дело на Доминик Собослай от дузпа в самия край на срещата. Трите точки бяха от изключително значение за мениджъра Арне Слот и тима след разразилите се скандали в клуба след мача с Лийдс преди три дни и последвалото интервю на Мохамед Салах. Тимът на Ливърпул показа солидна игра най-вече в защита, като бе и тимът създал по-добрите положения за гол пред двете врати.

През първата част Ибрахима Конате реализира във вратата на Интер с глава, но след преглед на ситуацията с ВАР главният арбитър отмени гола заради игра с ръка на Юго Екитике. Французинът игра неволно с ръка след удар с глава на Ван Дайк, а след това топката отиде на пътя н Конате, който реализира. След почивката футболистите на Арне Слот взеха своето, след като стигнаха до дузпа за нарушение на Бастони срещу резервата Виртц. Първоначално наказателният удар не бе отсъден, но след преглед на ситуацията с ВАР, арбитърът промени решението си и посочи бялата точка.

Доминик Собослай пое отговорността в 87-ата минута и осигури трите точки на своя тим. Победата изкачи „червените“ на осмо място във временното класиране в Шампионска лига. Ливърпул събра актив от 12 точки, колкото имат още четири тима като Пари Сен Жермен, Интер, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Всички резултати от Шампионската лига:

Кайрат Алмати - Олимпиакос 0:1

Байерн - Спортинг Лисабон 3:1

Аталанта - Челси 2:1

Барселона - Айнтрахт Франкфурт 2:1

Монако - Галатасарай

ПСВ - Атлетико Мадрид 2:3

Сен Жилоаз - Марсилия 2:3

Тотнъм - Славия Прага 3:0

