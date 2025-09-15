Л удогорец стартира от днес (15 септември) свободната продажба на пакетни билети за домакинските мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. Пакетните билети за всички домакинства са с 25% отстъпка от цената на единичните пропуски.
Цени на билетите:
Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 50 лв. / Пакетна цена: 150 лв.
Сектор В, блокове 1 и 6 – 20 лв. / Пакетна цена: 60 лв.
Сектор „Моци“ – 15 лв. / Пакетна цена: 45 лв.
Билети се продават на базата „Гнездо на орли“ всеки ден от 10:00 до 18:00 ч.
Домакински мачове на Лудогорец в основната фаза:
02.10.2025 (четвъртък), 19:45 ч. – Лудогорец - Реал Бетис
27.11.2025 (четвъртък), 19:45 ч. – Лудогорец - Селта
11.12.2025 (четвъртък), 19:45 ч. – Лудогорец - ПАОК
29.01.2026 (четвъртък), 22:00 ч. – Лудогорец - Ница
"Бъди на стадиона! Подкрепи „орлите“ в предстоящия европоход – твоята подкрепа е безценна!", призоваха от Лудогорец.
