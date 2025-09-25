Лудогорец спечели най-крайъгълния си мач от началото на сезона.

Л удогорец започна участието си в основната фаза на Лига Европа с престижна победа.

„Орлите” спечелиха с 2:1 гостуването си на шведския Малмьо във втория по ранг континентален клубен турнир.

Със същия резултат те биха този съперник точно преди 4 години и 1 месец – на 24 авугст 2021-ва, но в дуел за Шампионската лига, когато обаче отпаднаха заради загубата си навън с 0:2.

Тази вечер Лудогорец, който бе без нито един българин в редиците си до влизането на Станислав Иванов в 81-вата минута и последвалата поява на Ивайло Чочев в 89-ата, поведе набързо с 2:0. Първо сърбинът Петър Станич вкара от дузпа в 8-ата минута, а в 24-тата котдивоарецът Ив Ерик Биле удвои.

Малмьо върна едно попадение в 78-ата чрез Ласе Берг Йонсен.

Следващият мач на разградската мултиселекция в ЛЕ е на 2 октомври – домакинство на испанския Бетис.