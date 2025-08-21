М ладежкият национал на България Велко Йеленкович записа цял мач за Олимпия Любляна, който загуби тежко с 1:4 у дома срещу Ноа в първи мач между двата отбора от плейофите в Лигата на конференциите.

Бившият отбор на треньора на Лудогорец Руи Мота взе комфортен аванс след два бързи гола в края на първото полувреме. В 36-ата минута Марин Яколиш порази вратата на словенците, а 3 минути след това се разписа и Имран Улад Омар.

В 52-ата минута Улад Омар направи резултата 3:0 след точно изпълнена дузпа, а 4 минути по-късно Иван Дурдов върна Олимпия в играта с точно изпълнение.

Улад Омар обаче, продължи да е енигма за защитата на домакините и в 64-ата минута оформи своя хеттрик!

В 83-ата минута в игра за словенците влезе бившият футболист на Берое – Жорди Говеа, който получи жълт картон 3 минути след това, но не успя да помогне на тима от Любляна.

Реваншът в Армения е след седмица – в четвъртък, 28 август.

Резултати от останалите мачове от Лигата на конференциите:

Розенборг – Майнц 2:1

Волфсбергер – Омония Никозия 2:1

Дьор – Рапид Виена 2:1

Хамрун – РФС 1:0

Хекен – ЧФР Клуж 7:2

Истанбул Башакшехир – Университатя Крайова 1:2

Андерлехт – АЕК 1:1

Брейдаблик – Виртус 2:1

Дрита – Диферданж 2:1

Житомир – Фиорентина 0:3

Левски – АЗ Алкмаар 0:2

Неман – Райо Валекано 0:1

Спарта Прага – Рига 2:0

Страсбург – Брьондби 0:0

Целие – Баник Острава 1:0

Шахтьор Донецк – Сервет 1:1