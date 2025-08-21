М ладежкият национал на България Велко Йеленкович записа цял мач за Олимпия Любляна, който загуби тежко с 1:4 у дома срещу Ноа в първи мач между двата отбора от плейофите в Лигата на конференциите.
Бившият отбор на треньора на Лудогорец Руи Мота взе комфортен аванс след два бързи гола в края на първото полувреме. В 36-ата минута Марин Яколиш порази вратата на словенците, а 3 минути след това се разписа и Имран Улад Омар.
В 52-ата минута Улад Омар направи резултата 3:0 след точно изпълнена дузпа, а 4 минути по-късно Иван Дурдов върна Олимпия в играта с точно изпълнение.
Улад Омар обаче, продължи да е енигма за защитата на домакините и в 64-ата минута оформи своя хеттрик!
В 83-ата минута в игра за словенците влезе бившият футболист на Берое – Жорди Говеа, който получи жълт картон 3 минути след това, но не успя да помогне на тима от Любляна.
Реваншът в Армения е след седмица – в четвъртък, 28 август.
Резултати от останалите мачове от Лигата на конференциите:
Розенборг – Майнц 2:1
Волфсбергер – Омония Никозия 2:1
Дьор – Рапид Виена 2:1
Хамрун – РФС 1:0
Хекен – ЧФР Клуж 7:2
Истанбул Башакшехир – Университатя Крайова 1:2
Андерлехт – АЕК 1:1
Брейдаблик – Виртус 2:1
Дрита – Диферданж 2:1
Житомир – Фиорентина 0:3
Левски – АЗ Алкмаар 0:2
Неман – Райо Валекано 0:1
Спарта Прага – Рига 2:0
Страсбург – Брьондби 0:0
Целие – Баник Острава 1:0
Шахтьор Донецк – Сервет 1:1