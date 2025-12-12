К апитанът на българския национален отбор – Кирил Десподов, изигра много силен мач с екипа на ПАОК срещу бившия си отбор Лудогорец в мач от основната фаза в Лига Европа. Крилото от Кресна вкара гол и направи асистенция срещу бившите си работодатели при равенството 3:3 в Разград.

Силното представяне на Десподов не остана незабелязано и той попадна в Отбора на 6-ия кръг в Лига Европа, който е представен от приложението за следене на мачове и статистика Sofascore.

Българинът получи оценка 9.2, която е втората най-висока измежду всички 11 футболисти в идеалния отбор на кръга, като пред него е само Талиска от Фенербахче, който вкара хеттрик при успеха с 4:0 на „фенерите“ срещу Бран и получи оценка 9.4.

