Пикси може да я спира още, но не и играчите му

С ърбия остана без треньор след фиаското - 0:1 от Албания. Балканското дерби от Група К не предложи нито битка, нито класен футбол, а само емоции. Сърбите заляха Лесковац със сълзи, а албанците го удариха на песни и танци.

В последните секунди на първата част Албания разтресе "орлите". Рей Манай с воле се разписа - 0:1. През втората част домакините така и не успяха да се съвземат и да стигнат поне до равен. Селекционерът Драган Стойкович не чака на му резнат главата и сам я предостави на футболните шефове в западната ни съседка..

На пресконференцията той обяви, че няма да пътува до Андора с отбора за следващата квалификация. Бившият треньор Овиедо Велко Паунович ще наследи Стойкович временно на поста.