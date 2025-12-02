Б ивш английски национал и футболист от Висшата лига е арестуван на летище Станстед по подозрение в опит за изнасилване.

Според медиите на Острова той е задържан заради жалба, подадена от негова предишна партньорка. Въпросната жена твърди, че играчът се е опитал да я изнасили по време на връзката им. Полицията в Есекс е била известена и е извършила ареста, докато заподозреният е преминавал през паспортен контрол, преди да се качи на нискотарифен полет в неделя вечерта. Той е отведен в местно полицейско управление, където са му снети пръстови отпечатъци, взета е ДНК проба и е сниман. След като адвокатът му е дошъл, е бил освободен под гаранция до края на февруари 2026 г.

„Странно е, че е бил арестуван на летището, когато напоследък е доста видим на публични места. Той е преминавал през паспортен контрол, когато е бил дискретно спрян от служители на Граничната полиция. Очевидно е имало проблем и е бил отведен настрана“, коментираха в Англия.

Жалбоподателката пък е била разпитана от служители, специализирани в сексуални престъпления, и получава психологическа подкрепа.

Въпросният футболист е играл за „Трите лъва“ през второто десетилетие на XXI век, но според практиката името му не се споменава, докато не се изяснят обстоятелствата.