О тборът на Реал Мадрид продължи с колебливите си игри и регистрира трето поредно равенство в Ла Лига. Тимът на Шаби Алонсо бе много близо до това да направи изключително срамна издънка срещу намиращия се в зоната на изпадащите тим на Хирона.

В крайна сметка Реал се добра поне до равенството с гол на Килиан Мбапе от дузпа през второто полувреме. През първата част домакините поведоха с попадение на Азедин Унахи.

Този резултат означава, че "кралският клуб" официално отстъпва първото място в класирането, след като Барселона и Виляреал спечелиха своите мачове през уикенда.

