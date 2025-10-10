Георги Иванов вече ще работи под прякото ръководство на президента на ФИФА Джани Инфантино.

П резидентът на БФC Георги Иванов беше включен в една от постоянните комисии на ФИФА за новия управленски мандат до 2029 година.

Той вече е част от Комитета за техническо развитие, който има за цел да насочва стратегическите инициативи за напредъка на футбола в глобален мащаб.

Председател е шефът на Грузинската футболна федерация Леван Кобиашвили, който оглавява и Футболната комисия към УЕФА, занимаваща се с развитието на играта както на клубно, така и на национално ниво. В нея Георги Иванов заема поста на заместник-председател, което допълнително затвърждава влиянието му в европейските и световни футболни среди.

Назначенията бяха утвърдени на заседание на Съвета на ФИФА, проведено на 2 октомври в Цюрих, като част от новата организационна структура на световната футболна централа за следващите четири години.

Освен Георги Иванов, в комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФC и дългогодишен служител в международния отдел на съюза. Тя е включена в Комисията по футзал, като присъствието ѝ се свързва с усилията на ФИФА за по-голямо участие на жените в управленските и експертни структури на организацията.