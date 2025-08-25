У нас бетонираме паркове за стадиони, на Запад мястото им е далеч от центъра, с огромни паркинги и пряка връзка с всякакви видове околовръстни, тангенти и влакове

В аучерите за гостуването на Левски срещу нидерландския АЗ Алкмаар са разпродадени, съобщават от българския футболен клуб. "Сините" добавят, че 1150 привърженици вече са се сдобили с пакета, осигуряващ и билет за реванша от плейофния кръг в Лига на конференциите.

"Левскари, ваучерите за срещата реванш между АЗ Алкмаар и Левски, предназначени за "сините" фенове, вече са разпродадени! 1150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда", съобщават от клуба.

"Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до AFAS Stadion в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни".

Стадионът на АЗ побира 19 500 зрители.

Левски ще гостува на АЗ Алкмаар в четвъртък от 20:30 часа българско време. Нидерландците спечелиха първия мач на стадион "Васил Левски" с 2:0.

