Т реньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов имаше забележки към играчите след големия успех на тима му с 3:0 срещу Бешикташ.

„Вкарахме първия гол бързо, последван от втори, и това доведе до някои промени в стратегията ни. От този момент нататък започнахме да играем със затваряне на халфовата линия, предотвратявайки опитите на противника да търси възможности за гол. Преследвахме контраатаки. Искахме да използваме бързите си нападатели и този план проработи. Бешикташ е наистина опасен отбор и ако загубите концентрация дори за секунда, те могат веднага да създадат опасност. Това може да доведе до допускане на гол и проблеми. Работихме усилено през целия мач, за да бъдем добре организирани и да затваряме наказателните полета много ефективно“, каза Стоилов на пресконференцията след мача, цитиран от БТА.

Той заяви, че тимът има различен стил. Според Стоилов част от играчите трябва да покажат по-добра форма.

„Потенциалът ни определено е много по-висок от това и можем да го направим. Има как да се справим много по-добре, особено с топката. Вярвам също, че можем да бъдем много по-добри физически и както споменах преди, трябва да повишим конкурентоспособността си на определени позиции. Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си. Имаме различен стил, който сега е по-агресивен, основан на натиск и динамичен. Правим селекцията си на тези принципи и вярвам, че този стил на футбол създава проблеми за много отбори, особено в Турция“, допълни треньорът.

Стоилов добави, че клубът е в добро финансово състояние това лято, като е направил добри трансфери и че искат да увеличат пазарната стойност на играчите.