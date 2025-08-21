15 години! Толкова се изнизаха една след друга, след като Левски за последен път участва в групи на турнир в Европа.

В момента в съблекалнята на „Герена“ дори има играч, който е бил роден в далечната вече 2010-а. Това е Алекс Здравков, който стартира подготовката като трети вратар и продължава да тренира с мъжете, нищо че „сините“ се застраховаха с привличането на Мартин Луков, който може спокойно да му е баща.

Цяло едно поколение израсна, слушайки от бащите си за Гарра Дембеле и победите над Лил и Спортинг Лисабон. Но така и не видя по ред причини нов пробив в Европа. Затова и радостта на привържениците на тима бе неистова, след като бе отстранен ПАОК, а година по-късно „сините“ елиминираха цели два съперника, за да стигнат до баража с Айнтрахт. Онази вечер, когато Асими Фадига се разписа по феноменален начин в последната минута, дълго време даваше увереност на привържениците на тима, че любимците им са на пръв път и скоро Левски ще бъде онзи, с който са израснали като деца. Все пак основната маса на трибуните днес са онези, които бяха тийнейджъри по време на ератата на Дрийм тийма на Мъри Стоилов. И за тях мачовете в Европа са по-ценни от всичко.

До този момент Левски мина с 5,5 тестовете, на които бе подложен в Лига Европа и Лигата на конференциите. Остана само една стъпка. Но тя ще бъде най-голямата и най-важната. Да, днешният съперник в първия плейоф за влизане в групите на ЛК АЗ Алкмаар не е случаен отбор. И със сигурност Фортуна можеше да бъде и по-благосклонна към „сините“. Но все пак трябва да отчетем, че те сърбат попарата, която си надробиха с издънките в Европа, както и с отсъствието си от тази сцена.

