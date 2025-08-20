Х алфът Георги Костадинов и нападателят Мустафа Сангаре със сигурност няма да попаднат в групата на Левски за предстоящия утре мач от плейофите на футболния турнир Лига на конференциите срещу АЗ Алкмаар, разкри старши треньорът Хулио Веласкес. Новопривлеченият македонец Никола Серафимов пък е под въпрос, защото все още не е картотекиран за УЕФа.

Сангаре, добил популярност с предпазната си лицева маска ала Батман, игра за последно при домакинското 2:0 над азерския Сабах преди 2 седмици, след което пропусна реванша и мачовете за първенството срещу Спартак Варна (2:1) и Ботев Враца (0:0). Костадинов, известен с прозвището Мечката, пък се контузи именно срещу "соколите" на 10 август.

"100% няма да вземат участие Георги Костадинов и Мустафа Сангаре. Това е ситуацията към момента, останалите всички са здрави. Относно Никола - чакаме потвърждение дали чисто документално може да бъде включен в групата за мача. Искам да изтъкна изключително професионалното отношение на всички в клуба, които направиха всичко възможно, за да бъде той на разположение. Всички са здрави, с изключение на Сангаре и Костадинов.

Левски ще бъде домакин на АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите. "Сините" ще приемат нидерландците на 21 август, четвъртък, от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски". Очаква се трибуните да бъдат пълни.

АЗ Алкмаар е изключително ефективен отбор и може да създава главоболия с малко положения, но Левски също има силни страни, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди първия плейофен мач от турнира Лига на конференциите.

"Приятно ми е и обичам да разузнавам съперниците. Освен всичко, това е и моя отговорност. Що се отнася до АЗ Алкмаар, ясно осъзнаваме срещу какъв колектив и какви индивидуалности се изправяме. Те са изключително ефективни в последната третина на терена с топката. Ако им оставиш време и пространство, те са способни да те притиснат. Могат да създават главоболия и с много малко шансове. Ние също притежаваме силни страни и утре ще опитаме да го покажем, нямам съмнение в това", заяви Веласкес.

Хулио Веласкес ще срещне познат отбор за втори път само през това лято. В началото на месеца той се изправи срещу португалския Брага, срещу който е играл като треньор на Маритимо. АЗ Алкмаар пък е познат на испанския треньор от престоя му във Фортуна Ситард през сезон 2022/2023.

"Както вече казах и преди първия мач с Брага, това по никакъв начин няма да направи разлика. Те винаги са изповядвали атакуващ футбол. Философия е на клуба и тя не зависи от това с какви играчи разполагат в конкретния момент. Те имат отлична школа и огромен потенциал. АЗ Алкмаар винаги ще те накара да изразходваш много усилия", продължи испанският треньор на "сините".

Запитан дали Левски ще повтори стратегията си от домакинството с Брага, Веласкес отговори: "Няма да играем по същия начин, тъй като Алкмаар изисква различно поведение. Вероятно имате предвид интензитета, с който излязохме тогава. Сега трябва да бъдем максимално концентрирани, ако искаме да продължим напред. Ще се стараем да бъдем проактивни, но има и други детайли, които трябва да променим. Много неща зависят от начина, по който съперникът подходи в мача. Алкмаар в много неща е различен от Брага, но за нас важно е как ще изглеждаме ние. Вярвам в нашите индивидуалности и в нашия колектив. Получихме шанс да играем на плейоф и това се дължи на добрите игри на футболистите ни. Те са фундаменталното в този спорт, останалите само помагаме", каза още той.

На пресконференцията имаше и журналисти от чужбина, като първият въпрос бе от пратеник на ESPN Netherlands. Той попита Веласкес какво отличава Левски и испанецът бе категоричен - феновете.

"Атмосферата ще бъде страхотна и се гордея, че съм в Левски и тренирам този отбор. Привържениците ни наистина са уникални. Няма голямо значение дали играем като домакини, или като гости. Ще видите и утре, ще бъде същото. За нас много важен е и колективът, ние сме едно голямо семейство", отговори Веласкес.