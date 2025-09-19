В естник „Мач Телеграф“ със специално приложение Лига Европа на 23 септември
На 23 септември, вторник вестник „Мач Телеграф“ излиза със специално 24 странично приложение „Футболна Европа“ – Лига Европа. Най-важното за участниците в турнира. Лудогорец в елитна компания. Последни новини, статистика, рекорди, анализи.
Специален подарък – програма на турнира, с мачовете по дни и часове в удобен формат. И още... богат снимков материал на отборите, които ще мерят сили във вторият по интерес турнир на Стария континент.
Вестник „Мач Телеграф“ ще излезе с последното си приложение Лига на конференците на 1 октомври, сряда. Приложението, е вложено в средата на „Мач Телеграф“. Цената на вестник и приложение е 1.99 лв / 1.02 Евро.Мач Телеграф