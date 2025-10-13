П резидентът Александър Вучич прехвърли вината за провала срещу Албания върху сръбския народ. Западната ни съседка загуби през уикенда с 0:1 в Лесковац, а част от журналистите предполагаха защо мачът не се е провел в Белград.

Твърдение, че причината е страх във Вучич какво може да се чуе по трибуните в Белград провокира 20-минутен монолог на президента. Вучич разгърна тезата си защо мачът се е играл в Лесковац и директно нападна критиците си и феновете в Белград.

"Да не би да не смея да го чуя? Аз слушам това от 2013 г. на всеки мач, защото това ви е задачата. Защото пращате активистите си само това да правят, понеже нищо друго не правят. Вие мразите футбола, мразите баскетбола, мразите волейбола.

Затова ви питам, кога в Белград сме подкрепяли националния си отбор? Защо се игра в Лесковац? Защото в Лесковац снощи до 83-ата минута, при 0:1 срещу Албания, се викаше за Сърбия. Не обърнаха гръб на нашия отбор.

Щастливи сме, когато трябва да ги посрещнем, събират се 5-6 хиляди под балкона, ние лъжем, че са 20 хиляди, и това е хубаво. Но ако някой не успее някъде, веднага става най-лошият на света.

"Ти, Пикси, не знаеш как да ритнеш топката, никога през живота си не си играл футбол". И когото и да доведем след това, а ние нямаме нито един треньор в топ 5 лигите - нито един, когото и да доведем, който да е спасител в първите 5 дни, а след 20 дни започва омразата и срещу него. Защото не е взел мен в отбора, а някой друг…

Искате ли да ви припомня как изпратихме националния отбор вчера? В Ниш, в продължение на 6-7 часа, докато момчетата си почиват за мача, се събраха двеста-триста безделници точно пред хотела на нашия отбор. Те си помислиха, че са дошли албанци да ги освиркват. Не бяха албанци, а блокади, защото на блокадите не им хареса, че на другия край на града се бяха събрали 5-6 хиляди души, които не пречеха на нашите футболисти…“, сподели Вучич.

Според Вучич основните причини за лошия климат около отбора са липсата на подкрепа от публиката в Белград, съзнателно нарушаване на концентрацията на играчите от протестиращи, както и негативно медийно отразяване, фокусирано върху празните трибуни преди началото на мача.