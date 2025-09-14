Н ай-добрият български състезател в дисциплината Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина на световното първенство по лека атлетика в японската столица Токио. Нашият постигна 216 см от първи опит, но това бе единственият му успешен, като след това бутна летвата на 221 см.

Така 31-годишинят плевенчанин, който е атлет №1 у нас за 2024-та, стана далеч от първите 13 състезатели - последният, от които - Ромен Бекфорд от Ямайка, скочи 225 см. Този норматив покриха и останалите финалисти, сред които личат имената на Олех Дорошчук от Украйна, японците Риоичи Акамацу и Юто Секо, Санхиеок Ву от Република Корея и Ян Щефела от Чехия.

Голяма изненада е и отпадането на олимпийския шампион от Токио Джанмарко Тамбери от Италия, който също остана с 216 см.

Финалът на състезанието ще бъде във вторник от 14:30 часа.

„Много ми се искаше да се получи добро състезание. Отстрани не знам как изглежда. Имало е да става. Все пак се радвам, че участвах. Разочарован съм, не защото не успях, не защото финалът е с височина, която е постижима, прости се случиха неща, които не ми се искаше да се случват. Затова обичам спорта, живея за високия скок. Тръпката, емоцията и всяко участие на такова състезание е уникално”, коментира Тихомир.

„Сезонът беше дълъг, знаехме го още от миналата година. Бяхме наясно, че Световното първенство е в края на сезона през септември. Всеки си беше насочил подготовката за тук. Шанс е да си успял да задължиш формата си и да покажеш най-доброто от себе си. Мен много ми се искаше да покажа именно тук, на световното първенство, правил съм го много пъти, но сега не беше моето състезание.

Като цяло съм здрав, нямам сериозни проблеми. Получих някои непредвидени проблеми в последните седмици. Зимата имах подобен проблем, сега се повтори. Което до някаква степен оказа някакво влияние, но не мога да се оправдавам, като цяло това е рискът на професията. Иска ми се да кажа, че дадох максимума от себе си, но определено не е така. Ако някой има право да ми се сърди, това е семейството ми. Всеки друг има право да коментира, но аз стоя зад думите си. Благодаря за подкрепата на всички.

Ще разберем какви са плановете ми за следващата година, като дойде 2026-а. Сега ми предстои да се прибера в България, да прекарам време със семейството ми. Ще наблегна на здравословното си състояние и ще започна подготовка за следващия сезон. Имам желание да правя това нещо, трябва да продължа. Малшанс тук и не се получиха нещата, но достатъчно дълго съм в професионалния спорт, за да знам, че има спадове и висини. Ще дам максимума от себе си следващия сезон", завърши той.

Утре (понеделник, 15 септември) Божидар Саръбоюков ще започне около обяд българско време участието си в квалификацииите в скока на дължина при мъжете, а във вторник по същото време Габриела Петрова ще опита да се класира за финал в тройния скок при жените.