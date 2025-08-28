А встралийката Никола Олислагърс постави нов континентален рекорд в скока на височина и заслужи трофея в дисциплината в тазгодишното издание на Диамантената лига по лека атлетика.

28-годишната блондинка от Нов Южен Уелс спечели финалното състезание от кампанията в Цюрих с 2.04 метра, като изпревари с 2 сантиметра олимпийската шампионка и световна рекордьорка Ярослава Магучих (Украйна), която през 2024-та подобри със сантиметър историческите 2.09 метра на легендата Стефка Костадинова от Рим 1997.

Трета се нареди британката Лейк Морган с национал връх от 2.00 метра.

С рекорда на Австралия и Океания Олислагърс, която е двукратна олимпийска вицешампионка от Токио 2020 и от Париж 2024, взе диамантения приз за 2025-а, като изпревари миналогодишната победителка Магучих в крайното подреждане по точки след осем състезания.

Шведът Мондо Дуплатнис триумфира на овчарски скок за пета поредна година. Олимпийският първенец и световен рекордьор преодоля 6.00 метра от първи опит и записа осма победа в осем старта през кампанията, за да триумфира с максимален актив от 60 точки.

Гъркът Емануил Каралис остана втори в Цюрих също с 6.00 метра, но от трети опит, както и втори в диамантената класация в дисциплината сезона.

Дуплантис гони рекорда от седем трофея във веригата на французина Рено Лавийени и на американеца Крисчън Тейлър.



Двукратният световен шампион и трикратен олимпийски сребърен медалист Джо Ковач (САЩ) заслужи диамантения приз на гюле за четвърти път. Той беше най-добър в Цюрих с 22.46 метра, постигайки третата си победа за сезона във веригата.



В същата дисциплина при дамите за първи път в кариерата си в Диамантената лига триумфира двукратната европейска шампионка Джесика Шилдер (Нидерландия). В Цюрих тя записа четвърти успех във веригата през кампанията с 20.26 метра.

Представителят на домакините Зимон Еамер, европейски вицешампион в зала от Апелдоорн 2025, спечели на скок дължина с 8.32 метра и за втори път си след 2023 година осигури диамантения трофей в дисциплината, след като изпревари с 2 сантиметра бронзовия олимпийски медалист от Париж 2024 и световен първенец в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) в заключителния старт от сезона.

Състезанията на писта от финалите на Диамантената лига за 2025 година продължават днес на стадион "Лецигрунд".