Историческото представяне на нашите във Филипините ги изстреля в Топ-а.

Б ългария отново намери място сред най-добрите в мъжкия волейбол, след като триумфира над САЩ с 3:2 и то с обрат от 0:2 на четвъртфинала на Мондиала във Филипините.

Благодарение на този грандиозен успех „лъвовете” се изкачиха в световната ранглиста и за първи път от дълго време са в Топ 10.

Воденият от италианеца Джанлоренцо Бленджини състав прибави 12,22 точки в класацията и вече разполага с актив от 257,26.

По този начин нашите се изкачват с две позиции напред, изпреварвайки отборите на Германия (247.40) и Канада (252.99) и вече заема деветото място.

Непосредствено пред България е Аржентина (269.00). „Гаучосите“ вече приключиха участието си във Филипините, след като загубиха с 0:3 от Италия на осминафиналите.

Ранглистата е от ключово значение, тъй като оказва пряко влияние върху олимпийските квоти за игрите в Лос Анджелис през 2028-а.

На нашите предстои полуфинален сблъсък с Чехия в събота (27 септември) от 09:30 часа наше време. Ако БГ рагаците стигнат до битката за златото, ще се изправят срещу победителя от другата двойка Полша – Италия.