Тази година Божидар Саръбоюков ликува като континентален първенец в Апелдорн.

Е вропейската атлетика обяви имената на тримата финалисти за приза "Изгряваща звезда“ при мъжете.

Това са континенталният ни първенец в дългия скок в зала от Апелдорн Божидар Саръбоюков, италианецът Матео Сиоли и полякът Хуберт Трошчанка.

21-годишният суперталант от Харманли вече взе наградата „Изгряваща звезда” за №1 на Балканите.

Отличието е учредено през 2007 г., за да отбележи постиженията на най-забележителните млади атлети. Сред неговите носители са имена от ранга на Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен, Арманд Дуплантис, Теди Тамго, Давид Щорл, Никлас Каул и Матия Фурлани.