М илица Мирчева и Кристиян Иванов спечелиха 19-ото издание на маратона за изкачване на Черни връх (2290 м) – „Витоша Рън”.

Особено оспорвана бе конкуренцията при дамите. Мирчева фактически спря 5-годишната хегемония на рекордьорката по победи Мария Николова, след като увеличи темпото някъде по средата на 18-километровото трасе от НДК до първенеца над София. Така на контролата на Голи връх (1830 м) Мирчева вече водеше 2:30 мин.

Записалата пет поредни победи Николова опита атака в подножието на върха, съкрати с една минута преднината, но силите й стигнаха само за среброто. Трета остана Владимира Суванджиева.

Мирчева финишира за 2.03:15 ч. - на близо 9 минути след рекорда на Михайлова, която през 2011 г. пробяга дистанцията за 1.54:30 ч. Така тя ликува в дебютното си участие на "Витоша Рън". 31-годишната добричлийка е национална рекордьорка в класическия шосеен маратон с 2.29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г., а отскоро е и спортен директор на Софийския маратон, в който преди 3 години стана вицешампионка.

При мъжете пръв на заветната кота стъпи Кристиян Иванов. Той премина контролата на Голи връх с преднина от минута и половина, която до финала увеличи до над 2 минути. Постижението му 1.46:41 ч е на 10 минути от рекорда на Шабан Мустафа (1.36:45 ч, поставен през 2011 г). Втори днес финишира Ивайло Атанасов - 1.48:44 ч, а бронзът бе за Николай Кондарев - 1.48:56 ч, който изпревари с близо пет минути миналогодишния шампион Николай Николов.

Само 7 бегачи изкачиха върха за под два часа, сред тях ветеранът и седемкратен победител в Софийския маратон Петко Стефанов. В името на рекорда за 19-и пореден път дистанцията днес пробяга ветеранът и победител от първото състезание през 2007 година и след това шампион през 2012 г. Бойко Златанов.

Стартът бе даден пред НДК от председателя на Фондация "София - европейска столица на спорта" Димитър Шалъфов, в присъствието на члена на Управителния съвет на Фондацията Христо Копаранов и организационният секретар Анатоли Илиев. "Радостно е да видим толкова много атлети на старт в предизвикателството към върха на обичаната от софиянци планина," заяви в приветствието си към участниците Шалъфов, който е и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община.

Точно в 9.00 ч. от пространството преди Моста на влюбените към върха потеглиха 318 атлети, други над 60 записани не се явиха на старт вероятно заради поройния дъжд рано сутринта. Все пак и това е рекорд по брой участници, досега стартиращите не са превишавали 300.

Кулминацията бе на върха, където се състоя Националният туристически събор, отбелязващ 130-ата годишнина на туристическото движение в България. В тържествата участваха представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Пред хижа „Алеко” бяха поднесени цветя на барелефа на самия Алеко Константинов. който през 1895 г. повежда 300 души от Народния театър в центъра на града към Черни връх.

На витошкия първенец президентът на страната Румен Радев, който се включи в похода, председателят на БТС Венцислав Венев, общинският съветник Христо Копаранов и останалите официални лица поздравиха присъстващите и наградиха призьорите в скоростното изкачване.

За доброто настроение отново се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров - Алекс, в програмата бяха включени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна.