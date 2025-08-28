И збраният за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов обяви официално премиите, които ще бъдат осигурени за българските състезатели, които се класират в Топ 12 на световното първенство, което ще се състои в Токио от 13 до 21 септември.

Това означава, че бонуси ще вземат националите, които успеят да преодолеят квалификациите в своите дисциплини, тъй като по традиция във финалите участват най-добрите 12 от пресявките.

Квоти за шампионата в японската столица имат европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков (скок дължина), участникът на 3 олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022 Пламена Миткова (скок дължина) и европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Габриела Петрова (троен скок).

Бонусът за титла ще бъде 20 00 лв., за сребърно отличие – 15 000 лв., а за бронз - 12 000 лв.

Премиите ще бъдат равностойни за атлет и треньор и разпределени, както следва:

1-во място – 20 000 лв.

2-ро място – 15 000 лв.

3-то място – 12 000 лв.

4-то място – 9000 лв.

5-о място – 8000 лв.

6-о място – 7000 лв.

7-о място – 6000 лв.

8-о място – 5000 лв.

9-о място – 4000 лв.

10-о място – 3000 лв.

11-о място – 2000 лв.

12-о място – 1000 лв.

"Финансовото стимулиране ще бъде устойчива и дългосрочна политика на нашето ръководството. Премии ще се осигуряват за всички световни и европейски първенства, както и за олимпийски игри, във всички възрастови групи. Средствата ще бъдат обезпечени чрез стратегически партньорства и подкрепа от спонсори.

След официалното ми вписване като председател на БФЛА ще инициирам изготвянето на план за премиите за целия олимпийски цикъл до 2028 г. – с цел да бъде осигурена предвидимост, прозрачност и мотивация за постигане на високи спортни резултати.

Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи последователно за развитието на спорта в страната, с фокус върху професионалната подкрепа за българските атлети и тяхното развитие", коментира Павлов.