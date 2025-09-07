К ултовият герой от „Игра на тронове“ Хафтор Бьорнсон продължава да троши всякакви рекорди, на които дори би завидял Карлос Насар. Планината, както е познат от култовия сериал успя да счупи собственото си постижение за мъртва тяга.

През юли тази година, той успя да отлепи 505 килограма, с които подобри собственото си постижение от 501кг. от 2020-та. А сега, Бьорнсон вдигна с лекота 510 килограма на галавечер в Бирмингам. Всички в залата откачиха останаха шокирани от лекотата на изпълнението.

Въпреки залитанията му към бокса и срещата с Еди Хол, исландецът е роден да е сред най-силните в света и показа, че има потенциал да подобрява собствения си рекорд напред във времето.

Според анализатори Тор има капацитет за поне още 20 килограма в тягата.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX