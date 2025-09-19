А мериканецът Ноа Лайлс спечели четвърта поредна титла в спринта на 200 метра от световни първенства по лека атлетика, след като записа 19.52 секунди за първото място на шампионата на планетата в Япония. Той победи сънародника си Кени Беднарек с 6 стотни.

Лайлс остана трети в спринта на 100 метра в неделния финал, но днес бе над всички на пистата в Токио. С четвъртата си поредна титла 28-годишният тъмнокож ас от Флорида изравни постижението на легендата от Ямайка - Юсейн Болт, който бе неизменно шампион между 2009 и 2015. Лайлс е златен медалист от Доха 2019, Юджийн 2022, Будапеща 2023 и Токио 2025.

Беднарек записа второ време с 19.58 секунди, което е най-добро лично постижение за сезона. Трети финишира Брайън Левел, който спря хронометъра на 19.64 секунди и донесе първи медал на Ямайка в дисциплината от 2015. Тогава Болт спечели пред американеца Джъстин Гатлин и южноафриканеца Аносо Джободвана.