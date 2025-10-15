Г олямата звезда на българския и световен волейбол Матей Казийски ще изиграе първия си официален мач за роден клуб след две десетилетия в странство на 18 октомври.

Тогава 41-годишният Император ще излезе с екипа на вицешампиона Локомотив Авиа Пловдив срещу Нефтохимик 2010 Бургас във втората полуфинална среща за Суперкупата, която ще се проведе в столичната зала “Левски София”.

Ако тимът се класира за битката за трофея, то тогава Казийски ще изиграе и втори двубой. С това изявите му у нас отново ще приключат. От 20 октомври, понеделник, Казийски е очакван в Анкара, за да се присъедини към турския гранд Халкбанк.

Там той ще се събере с треньора Радостин Стойчев, с когото спечели всичко възможно във волейбола. Двамата бяха заедно в Славия, руския Динамо Москва, италианския Тренто и Халкбанк.

В отбора от комшийската столица редом до него ще бъде и Цветан Соколов. С него Казийски бе съекипник навремето в Тренто.

Първи за възможността Матей Казийски да напусне Локомотив Авиа и да премине в Халкбанк информира италианският журналист Джакомо Тарзи.

Новината за преминаването на Матей Казийски в Халкбак бе потвърдена и от главния редактор на най-популярния волейболен сайт в света и на Ботуша Volleyball.it - Лука Муцоли.