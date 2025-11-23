Г ьозтепе изпусна ценни точки у дома - 0:0 срещу Коджаелиспор. Тимът на Станимир Стоилов успя да запази четвъртата си позиция, а освен това все още е с най-добра защита в Шюпер лиг. Срещата ще се запомни с изявите на съдията Али Йълмаз, който показа два червени картона през първото полувреме, а след това ги отмени след намесата на ВАР.

Станимир Стоилов не бе доволен от този мач и най-вече като игра. "Знаехме, че ни очаква труден мач. Не започнахме първото полувреме с достатъчно амбиция. Не бяхме добри в нападение, но по-късно ускорихме темпото“, започна той. "Имаше много напрежение по време на мача. Играчите постоянно бяха на земята. Имаше футболисти, които показаха прекомерна агресия... Не съм треньор, който се наслаждава на подобни ситуации", продължи той.

"Създадохме две или три чисти положения и трябваше да се възползваме от тях. Хубавото беше, че не дадохме на противника чиста възможност. Играхме много организирано в защита през всичките 90 минути. Определено трябва да сме по-добри в нападение. Трябва да бъдем по-креативни и уверени. Както казах, не дадохме никакви положения на противника, но трябва да бъдем по-ефективни в атака", отчете той.

"Бих искал да благодаря на нашите фенове. Те създадоха фантастична атмосфера днес и ни подкрепяха през всичките 90 минути. Бих казал, че това е най-добрата атмосфера в лигата и наистина я харесвам. Ако семейство Гьозтепе продължи да се обединява така, това ще ни донесе голям успех", завърши той.