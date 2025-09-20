П оредни скандали и тежки обвинения в родната борба. Европейският шампион за юноши до 23 години Георги Иванов алармира за двойни стандарти във федерацията и допълни, че се чувства като чужденец в собствената си родина.

Възпитаникът на димитровградската школа е разочарован заради факта, че въпреки че е изпълнил всички критерии на новата власт, вместо него в състава на националния отбор в свободния стил за световното първенство в Загреб е предпочетен натурализираният Ален Хубулов.

"Цяла година участвам на всяко състезание и лагер, почти не се прибирам при семейството си. Готвя се заедно с момчетата от националния отбор - написа Иванов в емоционалния си пост. - Противникът ми, който живее и тренира в Русия, е идвал само на един шампионат в България и за пет дни на лагер. Не идва на централизираната подготовка и прави каквото си иска – и въпреки това решиха да пратят него на световното. Всеки ден говорят за правилата: който не участва в централизираната подготовка и не се бори на определени състезания за определение на състава, няма право да участва на световни и европейски първенства. Това явно не е за всеки. Това е двоен стандарт. Въпреки множеството разочарования продължавам да гоня мечтите си. Благодаря на всеки който ме подкрепя!"