Шармантната Кейти Муун отново ликува в Токио, където преди 4 години стана и олимпийска шампионка.

К ейти Муун (САЩ) стана първата жена с три поредни световни титли в дисциплината овчарски скок, след като завърши на първо място с рекордните за сезона 4.90 метра на шампионата в Токио.

34-годишната суперсекси блондинка от Охайо, чийто маникюр на лявата ръка бе в синьо и бяло, а на дясната – в червено и бяло – цветовете на американското знаме, спечели и олимпийска титла на същата арена в японската столица през 2021.

Любопитна подробност от биографията на дългокраката гърла е, че тя започва спортната си кариера като състезателка по скокове във вода.

В Токио САЩ записаха двоен подиум с второ място на Санди Морис, която бе втора на олимпиадата в Рио де Жанейро 2016. Тя скочи 4.85 метра за четвъртото си сребро от световни първенства.

Словенката Тина Шутей остана трета с 4.80.