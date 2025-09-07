Ф инландия хвърли бомбата на европейското първенство по баскетбол за мъже, след като отстрани фаворита за титлата Сърбия, с трикратния MVP в НБА Никола Йокич в състава си, още на осминафиналите с победа с 92:86. Скандинавците изиграха страхотен мач и стигнаха до успеха. Сърбите се целеха в първа титла на Евробаскет от 2001 г. насам.

Финландия започна мача по-добре и водеше с 4 точки след първата част. Сърбия стигна до обрат във втората и имаше аванс от 4 точки – 48:44. В третата отново финландците поведоха, а в последната сърбите се опитаха да стигнат до обрат, но не успяха.

Лаури Марканен бе най-резултатен за успеха с 29 точки, към които добави и 8 борби. Микаел Янтунен вкара 15.

„Беше нереално представяне от целия отбор. Имахме нужда от всеки един човек и всички допринесоха – всеки на трибуните, от щаба, както и всеки играч. Поздравления за всички, но още не се приключили на това първенство“, каза Марканен.

За Сърбия голямата звезда в НБА Никола Йокич вкара 33 точки и направи 8 борби. Никола Йович добави 20, но съотборниците им не бяха на същото ниво. Сърбите бяха без капитана си Богдан Богданович, който се контузи. Подобна бе съдбата им и на Евробаскет 2022. Тогава Богданович отново беше аут, а тимът отпадна на осминафинал от Италия.

В другите осминафинали в Рига Литва се справи с Латвия – 88:79, Турция отстрани Швеция след 85:79, а Германия разгроми с 85:58 Португалия. Днес са останалите 4 осминафинала.