С ветът на волейбола е в шок от новината за Сабер Каземи — едно от най-ярките имена на иранския волейбол и звезда на катарския Ал Раян. 26-годишният състезател внезапно колабирал на терена след тренировка, а след това изгубил съзнание. Каземи бил откаран веднага в болница, където лекарите взели тежкото решение да го поставят в изкуствена кома.

В момента Каземи се намира в интензивно отделение в болница в Доха, където лекарски екип се бори за живота му. Лъч надежда в мрака е фактът, че жизненоважните му органи – сърце, бели дробове и черен дроб – функционират нормално. Въпреки това, състоянието му остава критично.

Президентът на иранската федерация - Сейд Милад Тагави, следи развитието на ситуацията с изключителна тревога. Той е в постоянен контакт с медицинските екипи в Катар и е разпоредил представителят Алиджа ел-Гавари лично да наблюдава лечението на Каземи. При най-малката необходимост волейболистът ще бъде преместен в най-добре оборудваната болница в страната.

Сабер Каземи е със статут на герой в Иран, след като през 2021 г. изведе страната си до злато на Азиатското първенство в Япония, а на Азиатските игри грабна титлата два пъти – през 2018 и 2022 година. Той е лице на поколение, което носи волейбола в сърцето си.

Българските волейболисти също са се изправяли срещу него - в Лигата на нациите този юли, когато Иран победи "лъвовете" с 3:0.

