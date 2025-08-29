Н икола Цолов използва паузата във Формула 3, за да промени визията си.

Преди седмица талантливият пилот първо се изруси, доверявайки се на фризьора Костадин Колев. Именно той предложи на звездата за първи път да си направи руси кичури, защото прецени, че „много ще му ходят“. Пред Колев тийнейджърът довери, че дискотеките в Студентски град са му абсолютно забранени. Относно новата си прическа 18-годишният софиянец каза: „Странно е, но много добро, лудо. Приличам на лъв, на вълк.“ Той прекара почти целия август у нас, което му се случва рядко в последните години, като се отдаде както на почивка, така и на интензивни тренировки във фитнеса. Основната му задача обаче бяха матурите по български и английски.

Освен това Цолов избра студиото на София Пампулова, за да си татуира две птици на дясната ръка, а след това замина за Великобритания, за да се готви с Ред Бул. През уикенда 5-7 септември Никола ще завърши сезона, борейки се за второто място в крайното класиране. „Малко рано приключваме и после започва подготовката за догодина. Ще съм свеж за „Монца“.

В момента красавецът си няма гадже: „Остава време за личен живот, когато приятелката ти те разбира. Със сигурност се чувствам, че омеквам, когато имам приятелка, затова се опитвам да нямам. Просто си по-нежен и дружелюбен, което за спорта не е винаги най-доброто нещо.“