Мая позира с фланелка със своето име на гърба. Сръбкинята е успешен състезател по текбол.

Н овият екип на националния отбор по футбол на Сърбия беше представен миналата седмица, но една от присъстващите беше много по-интересна за присъстващите.

Хубавицата, откраднала вниманието, е 26-годишната Мая Умичевич.

„Благодаря за поканата. За новото начало и нови победи“, написа талантливата дама в социалните мрежи.

Самата тя твърди, че нейната първа любов е футболът, но от 2019-а се занимава активно с текбол със своя партньор Никола Митров, който е бронзов медалист от световното през същата година и сребърен от европейските игри през 2023-та.

Освен че се представя успешно в новия спорт, създаден през 2014-а в Унгария, госпожица Умичевич е студентка в университета в Нови Сад, а нейната специалност е „Сръбски език и литература“.