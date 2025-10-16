Л егендата на българския и световен футбол Христо Стоичков отбеляза първия рожден ден на своя внук Христо.

Христо-младши е син на по-малката дъщеря на Камата – Христина, и нейния любим Карлос Креспо.

„Честит първи рожден ден, мой малък Христо! Вече си толкова силен и голям! А левачката ти не прощава! Следвай мечтите си! Ако една от тях е Златната топка, сигурен съм, че ще бъде твоя! Да си жив и здрав, малък Ицо! Продължавай все така да ни радваш!“, сподели големият футболист на ЦСКА и Барселона в социалните мрежи.

Христо Жулиен Креспо Стоичков, както е пълното име на внука на Камата, се роди в испанския град Малага.

В края на септември пък голмайсторът на Мондиал 1994 в САЩ отбеляза деветия рожден ден на внучката си Миа, която е от брака на голямата му дъщеря Мика с Айкут Рамадан.