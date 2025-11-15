Б ившата звезда на Лестър и Манчестър Сити Рияд Марез (34) стана баща за четвърти път.

Очарователната му съпруга Тейлър Уорд (27) го дари с момченце, което кръстиха Хайри. На арабски името означава добър, благороден.

„Хайри Марез! Всичко, за което мечтаехме, и още“, сподели Тейлър под снимките с бебето.

На един от кадрите се вижда и другото им дете – каката Мила (3), която е гушнала братчето си. Иначе алжирският халф на Ал Ахли има още две дъщери от първия си брак със сънародничката си Рита Джоал. Това лято Тейлър и Рияд събраха семействата си и приятелите на пищно тържество, на което разкриха пола на бебето. Още тогава футболистът бе на върха на щастието, след като разбра, че за първи път ще има син. Влюбените изумиха с трите сватби, които вдигнаха.

Първо се ожениха по мюсюлманските обичаи през януари 2022-ра, а няколко месеца по-късно поканиха най-близките си на гражданска церемония в лондонски хотел. Миналата година пък събраха приятелите си на парти във вила край езерото Комо.