Н овата Мис България 2025 Симона Бакърджиева, която е волейболистка на Славия, призова феновете на "белите" да подкрепят отбора в утрешното столично дерби срещу Левски. Мачът е от 18:00 часа на ст. "Александър Шаламанов". Тя направи обръщението в любопитно видео.
Веднага, след като тя спечели короната, привържениците на Славия вдигнаха трасперант по време на гостуването им на Ботев Враца, за да я поздравят. На него пишеше: "Славия, Волейбол, Симона - Еделвайс с корона".
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE