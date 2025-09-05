Ч ешкият национал Ладислав Крейчи (26) се допита до приятелката си за трансфер.

Централният защитник премина от Жирона в Уулвърхемптън това лято. Преди да се премести във Висшата лига обаче, той трябваше да получи разрешение от своята любима – Мис Чехия 2023 Доминика Немечкова.

Причината е, че красавицата беше свикнала на топлия климат в Каталуния, а сега й се налага да се премести с гаджето си в Западна Англия, където температурите са доста по-ниски, а слънчевите дни са рядкост.

„Тя реагира положително, радваше се за мен. Животът в Англия ще бъде различен. Въпросът е, че това, което правиш с него, е това, което в крайна сметка получаваш“, сподели философски Крейчи.

Бившият играч на Спарта (Прага) премина под наем в Уулвс миналия месец, като трансферът може да стане постоянен при изпълнение на определени условия.