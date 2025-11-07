М ойс Кийн и Фиорентина преживяват трудни моменти в Серия А.

След 10 кръга от началото на сезона „виолетовите“ са последни с нищожните 4 точки, а нападателят е отбелязал едва два гола. Но пък в личен план нещата за национала не изглеждат в толкова мрачни краски. Изглежда, че Кийн отново е открил любовта след раздялата си с инфлуенсърката Индиа Ноеле.

Истината за новата жена до Кийн излезе наяве, докато той раздаваше автографи на фенове преди снощното гостуване на Фиорентина на Майнц 05. В същото време нападателят бе със слушалки и провеждаше видеочат с мистериозна жена по телефона си. Дамата, чието лице бе на екрана, ясно се видя от клип, разпространен в TikTok, и не отне много време да бъде разпозната. Установи се, че това е 27-годишната моделка Вирджиния Стаблум. Красавицата е доста известна в Италия. Още през 2017 г. придоби популярност с участието си в риалити предаване за запознанства. Същата година печели конкурса Мис Свят Мадона ди Кампилио. Истинската слава за нея дойде през 2022-а, когато бе коронясана за Мис Вселена Италия. След като видеочатът набра популярност, феновете установиха, че Мойс и Вирджиния си разменят харесвания на публикации в профилите в социалните мрежи още от октомври.

Около личния живот на Кийн се вдигна шум и в началото на годината. Тогава се появиха слухове, че има връзка с две жени. Едната бе именно Индиа Ноеле, която завел на почивка в Париж. После бил с нея и с приятели на вечеря в Милано. Другата замесена бе специалистката по маркетинг и комуникации Федерика Форнасиеро, която работи в отбора на Новара. Любопитно е, че тя и Индиа бяха забелязани, макар и на различни места, на трибуните в мача на Фиорентина с Интер през февруари.

Преди да премине във Фиорентина, Мойс Кийн направи кариера в Евертън, ПСЖ и Ювентус. Със „Старата госпожа“ стана два пъти шампион в Серия А. Извън футбола голямата страст на италиански национал е музиката. Миналата година той издаде и първия си рап албум, озаглавен „Избраният“.